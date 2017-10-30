استدعاء مُلاك العقارات الواقعة ضمن تطوير منطقة مكة لتعويضهم

تواصل – مكة المكرمة:

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة استدعاء ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق المشروع لتعويضهم، بحسب رغباتهم، إما عينياً أو نقدياً، بمقر شركة البلد الأمين اعتباراً من أمس.

وأكدت مصادر بشركة البلد الأمين أن مشروع تطوير منطقة الكدوة يتكون من 300 قطعة أرض، مساحتها أكثر من مليون متر مربع.

وذكرت المصادر وفقاً لـ«عكاظ» أنه تم تقدير منطقة الكدوة بقيمة إجمالية تراوح بين 5 و6 مليارات ريال.

وأوضحت المصادر أن الأراضي السكنية ستستحوذ على 21.9% من المشروع، مقابل 22.6% للاستخدام التجاري، فيما استأثرت الطرق والفراغات البينية على 40.1% من المشروع.