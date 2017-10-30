احذر وقوع «آيفون X».. تصليح شاشته مكلف جدًا

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مع بدء العد التنازلي لطرح شركة “آبل” لهاتفها المحمول الجديد “آيفون X” فإنه لا يعد أغلى هواتف الشركة الأمريكية فقط (1000 دولار ما يعادل 3750 ريالاً سعودياً)، ولكن تكلفة إصلاحه باهظة أيضاً.

وبحسب ما نشرت “آبل” على موقعها الإلكتروني (النسخة العربية)، فإن تكلفة تصليح شاشة “آيفون X” هي 275 دولاراً (ما يقرب من 1000 ريال سعودي)، وذلك مقارنة بتكلفة تصليح شاشة هاتف “آيفون 8 بلس” 169 دولاراً.

وتطبق تكاليف التصليح السابقة، في حال لو كنت مشتركاً في خدمة AppleCare+، والتي تتضمن توفير برنامج ضمان ممتد، ولكنك ستضطر وقتها إلى دفع مبلغ 199 دولاراً لقيمة سعر “آيفون X” عند شرائك له للاشتراك في هذه الخدمة.

ويتميز هاتف “آيفون X” الجديد بأنه أول هاتف محمول في “آبل” بخلفية زجاجية، مع إمكانية فتح قفل شاشته، عن طريق بصمة الوجه وليس الإصبع.