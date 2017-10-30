شاهد.. أول فيديو يستعرض محتويات علبة «آيفون X» وإمكانات الجهاز

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول مقطع مصور، يستعرض هاتف “آيفون x” الجديد ومحتويات العلبة الخاصة به.

ويُظهر مقطع الفيديو الجهاز بخلفية لونها رمادي، ويقوم ناشره بتشغيل الجهاز واستعراض بعض من إمكاناته المختلفة ومزايا الكاميرا الخاصة به، كما يستعرض باقي محتويات علبته.

وكانت ابنة أحد مهندسي شركة أبل الأمريكية قد تسببت في طرد والدها من الشركة؛ بعد نشرها مقطع فيديو تستعرض فيه هاتف “آيفون X” وذلك قبل طرحه في الأسواق بخمسة أيام، لانتهاكها قانون العمل الذي ينص على عدم التحدث عن منتج تم الإعلان عنه رسميا أو مشاركة مقاطع فيديو تخصه قبل الإطلاق الرسمي.

يذكر أن هاتف “آيفون x” الجديد من شركة أبل بات متاحا للحجز المسبق في 27 أكتوبر الجاري، كما أنه سيكون متاحا للبيع فى الأسواق فى 3 نوفمبر المقبل، وسط توقعات بتحقيق مبيعات ضخمة حول العالم.