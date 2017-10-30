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بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مدارس المدينة الأحد المقبل

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مدارس المدينة الأحد المقبل
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تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة بدء تطبيق بداية العمل بالتوقيت الشتوي في جميع المدارس بالمنطقة, بدءًا من يوم الأحد المقبل, الموافق السادس عشر من شهر صفر الجاري.

وبيّنت إدارة التعليم في تعميم أصدرته اليوم, أن الاصطفاف الصباحي لمدارس البنين سيبدأ عند 30: 7 وتبدأ الحصة الأولى 7:45، والانصراف عند الساعة : 15 : 2 ظهراً، عدا يوم الخميس، فيكون الانصراف عند الساعة 30 : 1 ظهراً ، بعد إضافة حصة النشاط.

فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس البنات 15 : 7 وتبدأ الحصة الأولى 30 : 7 ، والانصراف عند الساعة 2 ظهراً، عدا يوم الخميس فيكون الانصراف عند الساعة 15 : 1 ظهراً، بعد إضافة حصة النشاط.

وأشارت إلى أن بداية الدوام الصباحي في المدارس المشتركة في مبنى واحد وعلى فترتين، سيكون وفقاً لما أشير إليه أعلاه ـ فيما سيكون الدوام للمدرسة المشاركة في الفترة الثانية بالتنسيق بين المدرستين لتحديد بداية ونهاية دوام كل مدرسة مع إشعار مكتب التعليم الذي تتبع له المدارس بالتوقيت الزمني لاعتماده.

من جهته, أكد مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم على جميع أولياء أمور الطلاب والطالبات، ضرورة الاهتمام بجدول مواعيد الحضور والانصراف الذي يتم إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات به من قبل مدارس المنطقة بهذا الشأن.

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