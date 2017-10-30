6 آلاف إحصائي يحدثون مناطق العد في منطقتي المدنية وتبوك

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

مواطن يُفاجأ بـ3 ملايين ريال راتباً في حسابه

مواطن يُفاجأ بـ3 ملايين ريال راتباً في حسابه

مواطن ينحر نفسه بعد قتل زوجته طعناً بالسكين في مكة 

مواطن ينحر نفسه بعد قتل زوجته طعناً بالسكين في مكة 

تعرّف على رد «حساب المواطن» بشأن بدء الصرف للمستفيدين

تعرّف على رد «حساب المواطن» بشأن بدء الصرف للمستفيدين

شرطة مكة تكشف حقيقة مقطع الاعتداء على شاب وأمه بجدة

شرطة مكة تكشف حقيقة مقطع الاعتداء على شاب وأمه بجدة

6 آلاف إحصائي يحدثون مناطق العد في منطقتي المدنية وتبوك

6 آلاف إحصائي يحدثون مناطق العد في منطقتي المدنية وتبوك
0

تواصل – واس:

بدأت اليوم ولمدة عشرين يوماً علميات تحديث مناطق العد في منطقتي المدينة المنورة وتبوك، بمشاركة 6000 باحث إحصائي في زيارة الأسر الواقعة في المدن والمحافظات والمراكز والهجر ” المسميات السكانية ” التابعة للمنطقتين.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أنَّ هذا التحديث يأتي ضمن الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة استعدادًا للتعداد السكاني القادم في 2020 الذي سيكون لأول مرة تعداد تسجيلي .
وأبان أنَّ التحديث الذي تقوم به الهيئة في منطقتي المدنية المنورة وتبوك لا يعد تعداد سكاني منفصل أو تعداد جديد بل هو ضمن الأعمال الإحصائية التي تجريها الهيئة لتجربة آليات لتعداد التسجيلي القادم، فالتحول من التعداد التقليدي إلى التعداد التسجيلي يتطلب إنجاز عدد من المتطلبات وهو ما عملت عليه الهيئة خلال الفترة الماضية حيث أنهت الربط الإلكتروني بمركز المعلومات الوطني والبريد السعودي ( العنوان الوطني )، وفي سبيل التحقق من نجاح عمليات الربط قررت الهيئة العامة للإحصاء إجراء عدد من الأعمال الإحصائية المشابهة للتعداد القادم قبل تاريخه المعتمد للتعرف على الثغرات والفجوات قبل بدء العد الفعلي حيث قامت الهيئة في بداية العام الميلادي الحالي 2017 بإجراء أول تجربة للربط الإلكتروني بالعنوان الوطني في أحد المسوح التي تمت، واستمرارًا لهذه الأعمال اختارت الهيئة العامة للإحصاء منطقتي المدينة المنورة وتبوك لإجراء مسح شامل للسكان وتحديث مناطق العد بنفس الآليات التي سيتم استخدامها في التعداد القادم 2020 .
وعن سبب اختيار المدينة المنورة وتبوك في هذه المرحلة أوضح المفرج بأنَّ اختيار منطقتي المدنية المنورة وتبوك جاء بناءً على عدد من المعايير التي تجعل تجربة استخدام آليات التعداد القادم 2020 مفيدة ويمكن تطويرها لباقي مناطق المملكة في حينها، حيث تتميز هاتين المنطقتين بالتنوع البيئي الشامل وتباين لبيئات المتوفرة فيهما (المناطق الحضرية، المناطق الريفية، البادية) إضافة إلى وجود خصوصية جغرافية لعدد من المحافظات في المنطقتين ففيها محافظات تقع على الساحل وأخرى صحراوية، ومناطق جبيلة وتتوفر فهيا المطارات الدولية والمحلية والموانئ والمراكز الحضارية والمدن العسكرية، وموارد المياه (مكان تجمع البادية).، فضلاً عن تنوع التركيبة السكانية في هاتين المنطقتين، فالمدنية المنورة تتنوع فيها التركيبة السكانية بحكم وجود الحرم النبوي فيها، ومنطقة تبوك بحكم أنها منطقة حدودية، كما أن مخرجات هذا العمل الإحصائي ستكون رافد لعدد من مشاريع التنمية الجديدة في هاتين المنطقتين والتي تتطلب بيانات محدثة عنها قبل موعد التعداد القادم في 2020 .
وأضاف المفرج أنَّ عمليات تحديث البيانات وتحديث مناطق العد تشمل مختلف المسميات السكانية في المدنية المنورة التي تبلغ (2.892) مسمى سكانياً، و (895) مسمى سكانياً في منظفة تبوك تتضمن المدن والقرى والهجر وموارد المياه في محافظات المنطقتين، وستنتهي عمليات زيارة الأسر في المنطقتين يوم السبت 29 صفر 1439هـ الموافق 18 نوفمبر 2017م، وعليه تدعو الهيئة العامة للإحصاء جميع الأسر من المواطنين والمقيمين في المنطقتين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين الذين يقومون بزيارة الأسر ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة العاشرة مساء طيلة العشرين يوم المحددة مؤكدة أن الباحث الإحصائي الرسمي الذي يعمل لصالح الهيئة العامة للإحصاء يحمل بطاقة باحث إحصائي رسمية يمكن التحقق من هويته من خلالها أو الاتصال على مركز الاتصال 920020081 للتحقق منه، كما أنَّ جميع الباحثين الإحصائيين يرتدون الزي الرسمي للعمل الميداني في الهيئة .
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنّه وبموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء يتم التعامل مع البيانات بسرية تامة ولا يمكن في حال من الأحوال نشر البيانات الشخصية التي يتم استيفاءها من خلال الاستمارات الإلكترونية وتلتزم الهيئة العامة للإحصاء بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الفردية وقصر استخدامها في الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقا للأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تقرير إحصائي: 65.4% من منشآت القطاع الخاص مهتمة بالتجارة والبناء

تقرير إحصائي: 65.4% من منشآت القطاع الخاص مهتمة بالتجارة والبناء

«التعبئة والإحصاء»: 104 ملايين عدد سكان مصر منهم 9 ملايين في الخارج

«التعبئة والإحصاء»: 104 ملايين عدد سكان مصر منهم 9 ملايين في الخارج

أهالي مكة يقيمون ولائم عشاء لضيوف الرحمن (فيديو)

أهالي مكة يقيمون ولائم عشاء لضيوف الرحمن (فيديو)

«الزراعة»: نستهدف إيصال خدمات المياه لـ500 ألف منزل خلال 3 سنوات (فيديو)

«الزراعة»: نستهدف إيصال خدمات المياه لـ500 ألف منزل خلال 3 سنوات (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أين ترى نفسك؟!
مقالات

أين ترى نفسك؟!

المزيد
أحبِبْ الناس ليحبوك
تدوينات حرة

أحبِبْ الناس ليحبوك

المزيد
هل اتخذت قرارك؟
مقالات

هل اتخذت قرارك؟

المزيد
معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني
مقالات

معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>