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صور غريبة على «كويكب».. هل مرت كائنات فضائية من هنا؟ (فيديو)

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تواصل – وكالات:

قال سكوت وورينج، الباحث الأمريكي في مجال الفضاء، إنه اكتشف جسماً اصطناعياً فوق سطح كويكوب إيروس، رجح أنه قاعدة من صنع الكائنات الفضائية.

وأظهر مقطع فيديو، نشره “وورينج” عبر مدونته، صوراً لكويكب إيروس التقطت بالقمر الاصطناعي “نير شوماكير”، وهي الصور التي حللها وورينغ وخرج منها باكتشافه، بحسب وكالة “سبوتنيك”.

ويظهر في صور القمر الاصطناعي مجسم منتظم الشكل، فيما رجح “وورينج” أنها محطة مراقبة رادار أنشأتها المخلوقات الفضائية، كما يظهر في الفيديو شكلان لمستطيلين لامعين من المرجح أنهما جزء من القاعدة القضائية.

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