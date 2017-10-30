6 خطوات لتأمين حسابك البنكي على الإنترنت

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أصبحت هناك حالة من القلق لدى الكثيرين بشأن أمن المعلومات المالية الشخصية المخزنة على الإنترنت؛ نظراً لزيادة حوادث الاختراق حول العالم.

وفي هذا الصدد، سردت الباحثة في الشؤون التقنية، إسراء حسني، عبر حسابها على موقع “فيسبوك” عدة نصائح يجب اتباعتها إذا كان الشخص يتعامل بحسابه البنكي عبر الإنترنت لتأمين حسابه من هجمات “الهاكرز”.

وجاءت النصائح كالآتي:

1- تأمين الهاتف الذكي: اللص الذي يسرق هاتفك الذكي قادر على الوصول بسهولة إلى المعلومات المسجلة عليه بسهولة، بما في ذلك حسابك البنكي، لذلك عليك تفعيل خاصية التحكم في الهاتف عن بعد من أجل مسح كافة الملفات وغلق الهاتف أمام السارق.

2- خيار التأمين بخطوتين: إذا كان يصل بيانات حسابك البنكي على البريد الإلكتروني، فعليك تأمين جهازك بخطوتين، والذي يسمح لك بالدخول على الحساب بكلمة السر وبرمز يتم إرساله على هاتفك الذكي في كل مرة تسجل فيها دخول.

3- كلمة مرور قوية: التعقيد يجعل تخمين كلمة المرور أكثر صعوبة، واستخدام مجموعة من الحروف والأرقام والرموز يصعب المهمة على الهاكرز، كما عليك البقاء بعيداً عن الكلمات الشائعة.

4- تحديث أنظمة التشغيل: الحفاظ على تحديث البرامج وأنظمة التشغيل أمر هام للغاية، فعليك التأكد من أن جهازك يعمل مع أحدث نسخة، لأن الشركات تطرح إصلاحات أمنية هامة داخل تلك التحديثات تساعدك في تجنب هجمات الهاكرز.

5- الشبكات العامة: إذا كنت تستخدم شبكات الواي فاي العامة بشكل مستمر، فعلى الأقل لا تم بفتح حسابك البنكي أو التسوق من خلالها، لأنها غير آمنة.

6- الروابط: لا تسجل الدخول إلى مواقع الويب المالية باستخدام رابط عبر البريد الإلكتروني، وبدلاً من ذلك، انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي على الإنترنت حتى تكون متأكداً من وصولك إلى الموقع الأصلي غير المزيف.