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مستشفيات الجوف تستقبل 3300 حالة بسبب «الغبار»

مستشفيات الجوف تستقبل 3300 حالة بسبب «الغبار»
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تواصل- أحمد الرمال:

رفعت موجة الغبار، التي اجتاحت منطقة الجوف منذ فجر أمس الأحد، معدلَ مراجعي أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة؛ حيث استقبلت 3389 مراجعاً خلال يوم.

واستقبل مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في سكاكا، أمس، 888 مراجعاً لقسم الطوارئ, وفي مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بلغ عدد المراجعين 194, وفي مستشفى النساء والولادة والأطفال بلغ عدد المراجعين 363 مراجعاً, وفي مستشفى طبرجل العام استقبل الطوارئ 868 مراجعاً, وفي مستشفى دومة العام بلغ عدد المراجعين 487 مراجعاً, وفي مستشفى صوير العام بلغ عدد المراجعين 297 مراجعاً, وفي مستشفى أبو عجرم بلغ 124 مراجعاً وفي مستشفى ميقوع بلغ عدد مراجعي الطوارئ 168 مراجعاً.

وكانت صحة الجوف وجهت كل المستشفيات منذ وقت مبكر برفع الاستعداد الكامل بأقسام الطوارئ في جميع المستشفيات ؛ لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى الذين قد يتعرضون لأي مشكلات صحية ؛ نتيجة موجة الغبار التي تشهدها مدن ومحافظات المنطقة.

وأكدت صحة الجوف، أن لديها خطط لمثل هذه الظروف الطارئة، وتتعامل معها وفق الإجراءات التي تُسهم في سرعة استقبال الحالات الطارئة لمرضى الجهاز التنفسي، سواء الكبار في السن أو الصغار، واستيعاب الزيادات المحتملة في أعداد المراجعين لهذه المرافق من مرضى الجهاز التنفسي، وبخاصة المصابون بمرض الربو.

وحذرت المصابين بمرض الربو من التعرض للغبار، ودعتهم لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة باستخدام الأدوية الوقائية، والابتعاد قدر المستطاع عن المثيرات للحساسية، وعدم مغادرة المنزل، أو التواجد في الأماكن المفتوحة في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة، واتباع إرشادات الطبيب بدقة، واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الربوية وفق إرشادات الطبيب، وإغلاق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيداً.

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