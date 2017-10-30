القبض على قاتل مواطن في نجران بـ«وابل رصاص من سلاح آلي»

تواصل – خاص – علي آل هاشم:

أعلنت شرطة منطقة جازان ضبط شاب أطلق النار بشكل كثيف على مواطن في حي أبي السعود؛ مما أدى إلى وفاته.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، “إن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن تعرُّض مواطن في العقد الثالث من العمر لإطلاق نار بشكل كثيف في حي أبا السعود، أسفر عنه مقتله في الحال”.

وقال الناطق الإعلامي: “بفضل من الله، أسفرت المتابعة الأمنية لهذه الجريمة، عن ضبط الجاني وهو مواطن يبلغ من العمر ٢٤ عاماً، وبحوزته أداة الجريمة سلاح رشاش”.

وأضاف: “تشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب الجريمة، خلاف سابق بين الطرفين، وجرى إيداع الجاني التوقيف، وأحيلت القضية للنيابة العامة بمنطقة نجران بحكم الاختصاص”.