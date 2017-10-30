غرامات 50 % في حالة التأخر عن سداد «الضريبة المضافة»

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أكدت شركة متخصصة في المراجعة والضرائب والاستشارات المحلية والدولية أن جني الضرائب المضافة في السعودية سيبدأ بعد 60 يوماً من إقرارها أي في نهاية شهر (فبراير) 2018، بحيث لن يكون هناك أي مجال لتأخير سدادها بعد ذلك التاريخ، وإلا ستكون العقوبات الغرامات في حق كل الشركات الموردة للبلاد.

ووفقاً لـ”الحياة” فقد أوضح رئيس قسم الضريبة والزكاة بالشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة كي بي أم جي روبرت بيس، أن الشركات يجب أن تستعد للضرائب تجنباً لأي غرامات في غضون 60 يوماً، إذ تصل أقل غرامة إلى نحو 10 آلاف ريال، وفي حالة الاستمرار في عدم الالتزام سيتم وضع 50% من قيمة الضرائب المتأخرة كغرامة للمماطلين.

وتطرق روبرت بيس، إلى أن المملكة لن تفرض الضريبة على السياح والمعتمرين بحيث سيتم استرجاعها خلال عودتهم من خلال الفواتير عبر مكاتب متخصصة في المطارات، مشيراً إلى أن السعودية قد تتخذ بعض الإجراءات التي تم تطبيقها في دول سبقتها منذ 50 عاماً إلى حين وصول الثقافة كاملة إلى المستهلك.

فيما اعتبرت الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيق ضريبة القيمة المضافة عنصراً مهماً في البرامج التي تعتمدها الحكومة لتحسين الاستقرار المالي، الذي يسهم في دعم استراتيجية التحول الاقتصادي ضمن رؤية 2030 للمملكة، وذلك من خلال المساعدة على التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، إذ تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وتطبيق تلك الضريبة في المملكة.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل التزامها بدعم جاهزية المكلفين لتطبيق ضريبة القيمة المضافة عن طريق الدعم المباشر من خلال فريق متخصص، وفتح عدد من قنوات التواصل وعقد ورش عمل ومناقشات جماعية وفعاليات أخرى، كاشفة عن إتاحتها إمكانية التسجيل للمنشآت لغرض تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 28 (أغسطس) 2017، إذ سيكون باستطاعة المنشآت التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.