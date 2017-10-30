9 نصائح مهمة للوقاية من «سرطان الثدي».. تعرَّفي عليها (إنفوجراف)

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“سرطان الثدي” من الأورام الناتجة عن نمو غير طبيعي لخلايا الثدي، ويعد هذا النوع من السّرطان أكثر ما يصيب النساء على اختلاف أعمارهم.

وعندما يهاجم السرطان الثدي يتغير لون الجلد وشكله، ويصبح أقرب إلى شكل قشرة حبة البرتقال، والسبب في ذلك مهاجمة القنوات الليمفاوية؛ مما يؤدي إلى إغلاقها وحدوث استسقاء في الثدي.

ومع أنه لا يوجد طريقة محددة أكيدة لمنع الإصابة بسرطان الثدي، إلا أن هناك مجموعة من النصائح التي قد تفيد في التقليل من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة عبر حسابها على “تويتر”.

وحددت الوزارة في رسمٍ توضيحي (إنفوجراف)؛ تسع نصائح للوقاية من سرطان الثدي، كالآتي:

1- الابتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة.

2- الكشف المبكر بالماموجرام بعمر ما بين 30 – 40 عاماً في حال وجود تاريخ عائلي بالمرض.

3- الكشف الدوري بالماموجرام كل عام إلى عامين بعمر 40 عاماً فما فوق.

4- تجنُّب استخدام المعالجة الهرمونية بعد انقطاع الطمث.

5- ممارسة النشاط البدني ما لا يقل عن 30 دقيقة في اليوم.

6- تناول الغذاء الصحي الغني بالخضراوات والفواكه.

7- تجنُّب السمنة وزيادة الوزن.

8- الإنجاب المبكر قبل عمر 30 سنة.

9- ممارسة الإرضاع الطبيعي.