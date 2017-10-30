مواطن يُفاجأ بـ3 ملايين ريال راتباً في حسابه

تواصل – الرياض:
فوجئ المواطن محمد ساكت الشمري، من حفرالباطن بإيداع مبلغ ثلاثة ملايين ريال راتباً له بالخطأ، وبادر على الفور بإبلاغ وزارته -وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- بالأمر، وإعادتها لحساب الوزارة.
ودشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي وسماً بعنوان #شكراً_محمد_ساكت_الشمري، قاموا بالثناء فيه على المواطن، وقال متعب مبارك الغريري: “الله يجزاه خير ويكثر من أمثاله بمثل هذه الأخلاق نفتخر”.
أما سلطان الهاملي فقال : الله يكثر من امثالك ي ابو فهد ، ونعم الرجل يستاهل التكريم، وصلت الفلوس عند شخص امين ورجعها عز الله انه فخر.”
وقال فهد بن ضبيب الوجعان: يستاهل الصديق العزيز محمد ، هذا الثناء، فقد عُرف بين محبيه بالأخلاق الحميده والأمانه اسأل الله ان يوفقه.”
فيما قال فيصل الشمري: “شكراً على امانته والله يكثر من امثاله، ونتمنى ان يكافؤنه على اخلاصه وأمانته.”
وغرد حسين الشمري في الوسم بالآية الكريمة: قال الله تعالى : ” وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ”، وقال : ” الله يكثر امثالك.”
وقال طلال الشمري: “مهي غريبه على ابو فهد ويستاهل التكريم و الترقيه، اتمنى من الجميع المشاركه بهذا الهاشتاق.
أما عارف سلطان السليطي فغرد قائلاً:”ماهي غريبه من الأخ والصديق محمد الساكت، هذه الأمانه صحيح الغنى غنى النفس فخر لربعك ولأهالي الحفر ولكل من عرفك عن قرب.”
وقال فيصل العبيد الشمري: “بمثل هذا الموظف نفتخر لأمانته، أودع ٣ مليون بحسابه عن طريق الخطأ ورجعه نحييك وكثر الله من امثالك .”
الحمدالله ع كل حال