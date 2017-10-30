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قتلى في إطلاق نار على متفرجي مباراة كرة قدم بالمكسيك (فيديو)

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تواصل – وكالات:

فتح أربعة مسلحين النار على متفرجين كانوا يحضرون مباراة كرة القدم للهواة، في مدينة تشيلبانسينغو بولاية جويريرو المكسيكية يوم الأحد.

أفاد بذلك موقع محطة إذاعة “نوتيسياس مفس” على الإنترنت، حيث ذكر أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 أشخاص، توفي اثنان منهم لاحقاً، فيما يكافح الأطباء لإنقاذ الثالث، الذي وصفت حالته بالخطيرة جدا.

ولم ترد بعد أية معلومات عن الأسباب المحتملة للحادث، ولا عن الأشخاص الذين يشتبه بتنفيذهم للجريمة، وفق “روسيا اليوم”.

ووفقاً لسلطات الولاية، فإنه يمكن القول إن ولاية جويريرو لا تزال من أخطر المناطق في المكسيك، ففي الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، سجلت هذه الولاية 1720 جريمة قتل.

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