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الصيف والخريف موسم تساقط الشعر

الصيف والخريف موسم تساقط الشعر
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تواصل- وكالات:

اقترحت دراسة جديدة اعتبار موسم الصيف والخريف من العوامل التي تزيد تساقط الشعر والصلع؛ ما يساعد على توفير العلاجات المناسبة للحالة.

وتقدّر التقارير الطبية أن ثلثي الرجال بعد سن الـ 35 يتعرضون لدرجة من درجات الصلع، وترتفع النسبة إلى 85% من الرجال بعد تخطي الـ50.

لكن مشكلة تساقط الشعر لا تقتصر على الرجال فقط، فـ40% من النساء تعانين من درجة ما من تساقط الشعر قبل بلوغ سن اليأس.

وبحسب الدراسة الجديدة التي أجريت في جامعة جون هوبكنز الأمريكية، هناك صلة بين تزايد تساقط الشعر وبين مواسم السنة. ووجد فريق البحث الذي اشرف عليه البروفيسور شون كاوترا أن موسم الصيف والخريف هو الوقت الذي يتزايد فيه الصلع مقارنة بالشتاء والربيع.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية “بريتش ديرماتولوجي”، واعتمدت بياناتها على أشخاص في 15 دولة خلال الفترة بين عامي 2004 و2016.

ودعا فريق البحث الذين يشتكون من تساقط الشعر بمعدّل متوسط خلال الصيف والخريف إلى اعتبار الظاهرة أمراً عادياً، بل إنها تحدث بنفس المعدّل لدى الحيوانات الأليفة أيضاً.

وتتطلب هذه النتائج مزيداً من البحث والاستقصاء خاصة فيما يتعلّق بعوامل مثل تأثير أشعة الشمس على تساقط الشعر، لكن من المؤكّد أن درجة حرارة الطقس من العوامل المؤثّرة على الصلع.

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