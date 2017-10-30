توقعات باستمرار «عدم استقرار الحالة الجوية» الأيام المقبلة

تواصل- فريق التحرير:

يتوقع استمرار حالة عدم استقرار في أجواء المملكة حيث تنشط الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشمالية من المملكة وصولاً إلى منطقة حائل وأجزاء من منطقة القصيم حتى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة مع انخفاض لدرجات الحرارة؛ حيث تبدأ بالانحسار التدريجي مساء اليوم، بمشيئة الله، على المناطق الشمالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار تقلب أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة وهي فترة انتقالية كون فصل الخريف الذي تعيشه المملكة هذه الأيام يعد مرحلة انتقالية يشهد رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وانخفاض لدرجات الحرارة مع هطول أمطار على بعض مناطق المملكة ومرتفعاتها.

وتأمل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الجميع توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، كما تدعو الجميع إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها في الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.