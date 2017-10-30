توقعات باستمرار «عدم استقرار الحالة الجوية» الأيام المقبلة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

مواطن يُفاجأ بـ3 ملايين ريال راتباً في حسابه

مواطن يُفاجأ بـ3 ملايين ريال راتباً في حسابه

مواطن ينحر نفسه بعد قتل زوجته طعناً بالسكين في مكة 

مواطن ينحر نفسه بعد قتل زوجته طعناً بالسكين في مكة 

تعرّف على رد «حساب المواطن» بشأن بدء الصرف للمستفيدين

تعرّف على رد «حساب المواطن» بشأن بدء الصرف للمستفيدين

شرطة مكة تكشف حقيقة مقطع الاعتداء على شاب وأمه بجدة

شرطة مكة تكشف حقيقة مقطع الاعتداء على شاب وأمه بجدة

توقعات باستمرار «عدم استقرار الحالة الجوية» الأيام المقبلة

توقعات باستمرار «عدم استقرار الحالة الجوية» الأيام المقبلة
0

 

تواصل- فريق التحرير:

يتوقع استمرار حالة عدم استقرار في أجواء المملكة حيث تنشط الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشمالية من المملكة وصولاً إلى منطقة حائل وأجزاء من منطقة القصيم حتى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة مع انخفاض لدرجات الحرارة؛ حيث تبدأ بالانحسار التدريجي مساء اليوم، بمشيئة الله، على المناطق الشمالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار تقلب أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة وهي فترة انتقالية كون فصل الخريف الذي تعيشه المملكة هذه الأيام يعد مرحلة انتقالية يشهد رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وانخفاض لدرجات الحرارة مع هطول أمطار على بعض مناطق المملكة ومرتفعاتها.

وتأمل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الجميع توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، كما تدعو الجميع إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها في الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بسبب الغبار.. تعليق الدراسة في «تقنية عرعر»

بسبب الغبار.. تعليق الدراسة في «تقنية عرعر»

توقعات «الأرصاد»: أتربة على 5 مناطق.. وغيوم بالباحة والطائف

توقعات «الأرصاد»: أتربة على 5 مناطق.. وغيوم بالباحة والطائف

توقعات «الأرصاد»: موجة غبار واسعة

توقعات «الأرصاد»: موجة غبار واسعة

توقعات «الأرصاد»: غبار بمكة والمدينة.. وأمطار على جازان والباحة

توقعات «الأرصاد»: غبار بمكة والمدينة.. وأمطار على جازان والباحة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أين ترى نفسك؟!
مقالات

أين ترى نفسك؟!

المزيد
أحبِبْ الناس ليحبوك
تدوينات حرة

أحبِبْ الناس ليحبوك

المزيد
هل اتخذت قرارك؟
مقالات

هل اتخذت قرارك؟

المزيد
معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني
مقالات

معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>