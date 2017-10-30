خطوة تمهيدية من النقل لإطلاق جسر «الرياض – جدة» وقطار كهربائي للدمام

تواصل – الرياض:

بدأت وزارة النقل في طرح حوار مباشر مع القطاع الخاص في داخل وخارج المملكة بشأن مشروع الجسر البري «يربط بين الرياض وجدة»، وخط القطار الكهربائي بين الرياض والدمام، وربط ينبع بجدة عن طريق المرور بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وكذلك الربط داخل العاصمة الرياض، بحيث ينطلق خط يربط محطة المؤسسة العامة للخطوط الحديدة القائمة حالياً بمحطة قطار سار.

ووفقاً لـ”الحياة” فقد استعرض نائب رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس بدر العطني، في ورشة عمل «فرص التخصيص في الخطوط الحديدية»، التي رعاها وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العمودي أمس، فرص التخصيص بأنواعها، من خلال مشاريع الصيانة والتشغيل وفرص توطين هذه المشاريع الضخمة، كما تحدث عن الفرص الكبيرة لإنشاء خطوط حديدية جديدة.

وعرضت ورشة العمل الفرص الاستثمارية المتعلقة بالصناعة الحيوية لقطاع الخطوط الحديدية، بحضور عدد من قيادات القطاعات الحكومية، كما حضرها حشد من قيادات القطاع الخاص المهتم بالخطوط الحديدية دولياً ومحلياً وفرص الاستثمار الهائلة فيها.

وتعرف الحضور خلال الورشة على فرص التوسع في هذه الصناعة المهمة، كما اطلع الحضور على فرص التوطين وخلق مزيد من المشاريع الكفيلة بتحويل المملكة إلى أكبر رافد لوجيستي في المنطقة بما يحقق رؤية المملكة 2030.

وتضمن البرنامج الافتتاحي للورشة كلمة لوزير النقل، استعرض فيها حجم دعم القيادة لقطاع الخطوط الحديدية، مثنياً على ما يلمسه النقل السككي بشكل عام من دعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وتطرق إلى العمل الجاد من هيئة النقل العام لتحقيق تحويل المملكة إلى أكبر منطقة لوجيستية نظراً لتميز موقعها الجغرافي، إلى جانب السعي الدؤوب من منظومة النقل بشكل عام، مؤكداً حرص الجميع في هيئة النقل العام، كونها الجهة المنظمة لقطاع الخطوط الحديدية، على تقديم كل أوجه الدعم للجهات الاستثمارية الراغبة في تفعيل هذه الفرصة الهائلة من الشراكة.

من جهته، أكد رئيس هيئة النقل العام رميح الرميح أن الهيئة كجهة تنظيمية لمختلف قطاعات النقل، معنية بإعادة تقديم قطاع الخطوط الحديدية للمستثمرين في الداخل والخارج، مبيناً الخلفية التاريخية لمشروع الخطوط الحديدية في المملكة منذ أن وضع لبنته الأولى الملك عبدالعزيز بدءاً من عام 1945، ثم جاء افتتاح خط الرياض – الدمام 1951م، تلا ذلك تأسيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في 1966م.