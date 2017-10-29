مصادر: رخصة تأجير «العمالة المنزلية» تشترط وجود 250 ألف ريال

تواصل – الرياض:

قالت مصادر: إن متطلبات استخراج رخصة تأجير العمالة المنزلية تشترط وجود ضمان بنكي يبلغ خمسة آلاف ريال على كل عاملة، على ألا يقل الضمان البنكي للمكتب الواحد عن 250 ألف ريال، إضافة إلى توفير مبانٍ للإيواء، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأشارت المصادر إلى وجود تحركات جادة بدأتها مكاتب خلال الأيام القليلة الماضية لاستكمال متطلبات رخصة التأجير الخاصة بالعمالة المنزلية.

وأوضحت، أن إعلان اتفاق المملكة مع إندونيسيا لرفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية شكل أحد العوامل وراء تحرك الكثير من المكاتب للحصول على الرخصة.

ولفتت إلى أن حصر استقدام العمالة المنزلية بالتأجير دفع تلك المكاتب لمحاولة مسابقة الزمن لاستخراج الرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل بدء الاستقدام. وتوقعت استئناف استقدام العمالة المنزلية في ديسمبر المقبل.