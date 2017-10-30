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هيئة توليد الوظائف تكشف عن تحديات توفير فرص العمل للمواطنين

هيئة توليد الوظائف تكشف عن تحديات توفير فرص العمل للمواطنين
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تواصل – الرياض:

كشف محافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة عمر بن أحمد البطاطي، عن عدة تحديات تواجه الهيئة، وتقلل من ظهور دورها بالشكل المطلوب.

وأوضح “البطاطي” في تصريحات نشرتها “الوطن”، أن النقص الكبير في عدد الوظائف المجزية في القطاع الخاص التي يفضلها السعوديون هو أبرز تلك التحديات، مشيراً إلى أن القطاع الخاص ما زال يعتمد بشكل كبير على الوافدين في القطاع الخاص دون الالتفاف إلى الشباب والشابات السعوديات.

وأضاف قائلا: “إن رفع مستوى المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، هو أيضا أحد أبرز تلك التحديات، ويحتاج ذلك إلى تضافر جهود مختلفة في أكثر من قطاع”. وأشار “البطاطي” إلى أن الهيئة تسعى كذلك إلى تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل بالمملكة.

وأكد محافظة هيئة توليد الوظائف، أنه بالرغم من تلك التحديات فإن الشارع السعودي سيلمس دور الهيئة في القريب العاجل.

وعن منهجية عمل الهيئة أوضح أنها تعمل من خلال تنفيذ عدة أدوار تشمل إجراء البحوث والدراسات، حيث تقوم الهيئة بإجراء البحوث والدراسات اللازمة لفهم التحديات والفرص والمؤشرات الخاصة بمنظومة سوق العمل، مع التركيز على المواءمة بين مخرجات التعليم وفرص العمل، بالإضافة إلى زيادة فاعلية السياسات والبرامج الحكومية لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.

كما أوضح أن الهيئة تعمل أيضاً من خلال اقتراح سياسات وبرامج، كون الهيئة تحمل على عاتقها مسؤولية اقتراح السياسات المتعلقة بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، والتأكد من تكاملها وتناسقها بين الجهات الحكومية المختلفة، مع الحرص على رفع كفاءة ومهارات القوى الوطنية العاملة بهدف زيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل.

يذكر أنه ومنذ أن قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة قبل عامين، وتواجه الهيئة بعض الانتقادات حيال عدم ظهورها على السطح للقيام بمهامها المنوطة خصوصا في ظل ارتفاع عدد الباحثين عن العمل لنحو 1.5 مليون مواطن ومواطنة.

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