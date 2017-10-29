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1500 قضية منازعات مالية استقبلتها المحاكم التجارية خلال 35 يوماً

1500 قضية منازعات مالية استقبلتها المحاكم التجارية خلال 35 يوماً
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تواصل – الرياض:

باشرت المحاكم التجارية في المملكة خلال الـ 35 يوماً الماضية، نحو 1500 قضية على منازعات وخلافات مالية، بمعدل 43 قضية يومياً، بعد فصلها عن محاكم ديوان المظالم؛ حيث شكلت القضايا المقدمة من مؤسسات وشركات على نحو 60% من هذه القضايا، وفقا لـ”الاقتصادية”.

واستحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 39% من هذه القضايا بـ583 قضية، فيما استقبلت المحكمة التجارية في جدة 543 قضية، بنسبة 36%، تليها 374 قضية، وبنسبة 25%.

وكانت وزارة العدل، أكدت أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية.

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