فتاة أمريكية تتسبب في إقالة والدها من وظيفته بسبب «آيفون 10»

تواصل- سامر محمد:

كشفت فتاة أمريكية نشطة على “يوتيوب” عن أن والدها فقد وظيفته بعد انتشار مقطع فيديو قامت برفعه عن هاتف “آي فون 10” على نطاق واسع.

ووفقاً لتلفزيون “نيو تشينا” الصيني، فإن والد الفتاة كان يعمل مهندساً لهاتف “آي فون” الأحدث، وقامت الفتاة بالكشف عن مميزات هذا الهاتف من داخل مقر عمل والدها قبل الإعلان رسمياً عن انطلاقه.

وذكر التلفزيون أن “أبل” لديها سياسة عدم التسامح مطلقاً مع تسجيل الفيديوهات داخل مقرات العمل لديها وذلك بهدف منع التسريبات عن أسرار الشركة.

وظهرت الفتاة وهي تبكي على شبكة “سي بي إس” الأمريكية بعد فقدان والدها لوظيفته بسببها، مؤكدة أن ما حدث لن يُثنيها عن شراء منتجات “أبل”.