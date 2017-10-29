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كل ما تحتاج إلى معرفته عن هاتف «OnePlus 5T»

كل ما تحتاج إلى معرفته عن هاتف «OnePlus 5T»
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تواصل – وكالات:

تشير الأنباء إلى استعداد الشركة الصينية “ون بلس” (OnePlus) قريباً لكشف النقاب عن هاتفها الرائد الأحدث المسمى (OnePlus 5T)، وذلك على الرغم من أن هاتف (OnePlus 5) يبلغ من العمر ثلاثة أشهر فقط ولا يمكن بحال من الأحوال اعتباره بمثابة هاتف ذكي قديم، إلا أن هذا بالضبط ما فعلته الشركة مع إطلاق هاتفها الرائد السابق (OnePlus 3) الذي تبعه على الفور هاتف (OnePlus 3T)، وتم تخطي جهاز (OnePlus 4).

وبدأ الحديث عن الهاتف الجديد مع طرح هاتف (OnePlus 5) عبر موقع الشركة الإلكتروني، والذي يعتبر مقر مبيعات الشركة أيضاً، حيث بدأت الصور والمواصفات المزعومة بالتسرب منذ ذلك الحين، وتمكنت شركة ون بلس الصينية من بناء اسم لنفسها بشكل سريع من خلال توفيرها هواتف عالية المواصفات بأسعار منافسة لأسعار الشركات العريقة مثل آبل وسامسونج وسوني وغيرها.

واستطاعت الشركة على سبيل المثال طرح هاتف (OnePlus 3) خلال العام الماضي، والذي كان قوياً بما فيه الكفاية للتغلب على هواتف منافسة مثل (Galaxy S7) و(LG G5) في الاختبارات القياسية، ولكن بسعر تجزئة وصل إلى 400 دولار أمريكي، مما شكل صفقة لا يمكن تجنبها بالنسبة للمستهلكين، ورغم أن الشركة لم تعلن عن هاتف (OnePlus 5T) بشكل رسمي لكن الجهاز يتواجد حالياً داخل منطقة الشائعات.

وتمتلك الشركة تاريخاً فيما يخص نشر مشاركات ومقاطع فيديو دعائية قبل الكشف رسمياً عن الجهاز، ونحاول في التقرير التالي توضيح جميع الشائعات والمعلومات المتعلقة بالهاتف الذكي الجديد قبل الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الشركة الصينية.

وظهر هاتف (OnePlus 5T) على متجر التجزئة عبر الإنترنت (Oppomart)، الذي عرض مجموعة من المواصفات العتادية للهاتف، وكانت المواصفات المعروضة ضمن موقع تجارة التجزئة غامضة للغاية ولم يكن من الممكن التحقق من تلك المعلومات، لكن بعض المعلومات تتقاطع مع الشائعات السابقة بحيث يجري الحديث عن شاشة من قياس 6 إنش، مع بطارية بسعة 3450 ميلي أمبير.

وذكرت المواصفات عن أن دقة شاشة العرض 2560×1440 بيكسل مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 18:9، ويعمل الجهاز بواسطة معالج (Snapdragon 835) من شركة كوالكوم، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميغابيكسل و20 ميجابيكسل، جنباً إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ إما 6 أو 8 غيغابايت، في حين يأتي الهاتف بمساحة تخزين داخلية إما 64 أو 128 غيغابايت.

وبحسب الشائعات السابقة فقد تتجه الشركة الصينية إلى إطلاق الهاتف في منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن الشركة لم توضح بعد وجود أي موعد رسمي لطرح هاتف (OnePlus 5T)، لكن التكهنات ما تزال تشير بقوة إلى أن أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) يعد تاريخ منطقي للإعلان، حيث جرى في العام الماضي الكشف عن هاتف (OnePlus 3T) بتاريخ 15 نوفمبر .

 

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