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وزير المالية: غالبية الجهات الحكومية بدأت في إعادة البدلات لموظفيها

وزير المالية: غالبية الجهات الحكومية بدأت في إعادة البدلات لموظفيها
وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان
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تواصل – الرياض:

أكد وزير المالية محمد عبدالله الجدعان، أن غالبية الجهات الحكومية بدأت بالفعل في إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي أقرها الأمر الملكي، موضحاً أنه في حال لم يتم ذلك من إحدى الجهات الحكومية، فإنها مجرد مسألة فنية، وبإمكانهم حلها خلال الميزانية المخصصة لهم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير لوكالة «بلومبيرج» على هامش فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار»، والتي عقدت في الرياض، خلال الفترة من 24 –26 أكتوبر 2017.

ووفقاً لـ “الوطن” فقد أوضح “الجدعان” أن وزارة المالية تعمل على معالجة أية حالات خاصة في هذا الشأن مضيفاً «بشكل عام أستطيع القول إنه تم الدفع للغالبية بما في ذلك البدلات».

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