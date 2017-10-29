دراسة: العاطلون أكثر عرضة للوفاة بـ3 أضعاف من رجال الأعمال والمعلمين

تواصل- وكالات:

قالت دراسة إن العاطلين عن العمل كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بثلاثة أضعاف من رجال الأعمال والمعلمين، خلال الفترة بين 2001 و2011.

وكشف عن النتائج من خلال بحث أجرته جامعة «جلاسكو» الأسكتلندية بعنوان “كيف لمهننا أن تزيد أو تقلل من فرص موتنا”، وهو البحث الأول من نوعه الذي يناقش هذه المسألة منذ 40 عاما.

ونشر البحث في مجلة «Lancet Public Health» في 24 أكتوبر الجاري، وألقى نظرة على التعدادات الوطنية وسجلات الموتى من عام 1991 إلى 2001، إضافة إلى بيانات الوفيات حتى عام 2011. وحلل الباحثون سجلات البالغين في الفئة العمرية 20 – 59 عاما، وكذلك فرق البحث بين الجنسين.

ووجدت الدراسة من خلال عملية متابعة لنحو 4.5 ملايين شخص سنويا، أن الرجال العاملين في مجال الصحة والأعمال والمديرين والمعلمين كانت لديهم أدنى معدلات الوفيات في المملكة المتحدة. في المقابل الناس الذين عملوا في مجال البناء أو المصانع شهدوا معدل وفيات أعلى بثلاث مرات.