أمريكية تدهس طفلتها الرضيعة بسيارة دفع رباعي

تواصل – سامر محمد:

تعرضت طفلة تبلغ من العمر 23 شهراً للدهس بسيارة والدتها، أثناء قيادة الأم للسيارة في ممر خاص في محيط المنزل، بحسب شبكة “سي بي إس لوكال” الأمريكية.

وأشارت إلى أن الحادثة وقعت في بلدة “وستر” بمدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، حيث تعرضت الطفلة لنزيف داخلي وإصابة في الرأس وكان وضعها حرج.

ووفقاً للشرطة الأمريكية، فإن الأم تحدثت عن أن طفلتيها، وتبلغان من العمر 4 سنوات و23 شهراً، كانتا في المنزل عندما خرجت لنقل سيارتها إلى الممر الخاص في محيط المنزل، وبينما كانت تتحرك بالسيارة تفاجأت باصطدامها بشيء فتوقفت ونزلت لتجد أنها دهست طفلتها الصغيرة.

ووفقاً لموقع “كيدز أند كارز” فإن حوادث كهذه أكثر شيوعاً مما يعتقد الناس، لأن قائدي المركبات لم يتعلموا بشأن المنطقة العمياء أمام مركباتهم.