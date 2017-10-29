معلم يكسر أنف طالب.. و«تعليم نجران» يحقق

تواصل – نجران:

تعرض طالب بإحدى المدارس الثانوية بمحافظة شرورة بمنطقة نجران، لكسر في أنفه بعد لكمة قوية تلقاها في وجهه من معلمه، فيما وجه مدير عام تعليم نجران الدكتور محسن الحكمي بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، وفقاً لـ “الوطن”.

وأوضح والد الطالب محمد الهمامي، أنه تقدم بشكوى لوزارة التعليم عبر برنامج الأمن والسلامة، بعدما سببت اللكمة التي تلقاها ابنه، ويدعى نمران، من أحد المعلمين بكسر ونزيف في الأنف، وكان ذلك يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف، أنه استدعي إلى المدرسة ونقل ابنه إلى المستشفى وأجريت له جراحة لتعديل أنفه جزئياً، ثم قام بنقله إلى الرياض لاستكمال علاجه، مبيناً أنه تقدم ببلاغ أيضاً إلى الشرطة لأن ابنه لم يرتكب ذنباً يستحق أن توجه له لكمة تكسر أنفه.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم نجران عبدالله الشهري أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في القضية وباشرت اللجنة عملها وستعلن النتائج في حينه، مشيراً إلى أن مشادة وقعت بين الطالب والمعلم نتيجة اعتداء المعلم على الطالب ما أدى لإصابته بكسر في الأنف.