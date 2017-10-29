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توقعات «الأرصاد»: عوالق ترابية تحد من الرؤية على الشمالية والجوف وحائل

توقعات «الأرصاد»: عوالق ترابية تحد من الرؤية على الشمالية والجوف وحائل
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تواصل – فريق التحرير:

يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الحدود الشمالية والجوف قد تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة حائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ،عسير والباحة تمتد إلى جنوب مرتفعات الطائف خلال فترة مابعد الظهيرة.

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