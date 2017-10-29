في لفتة إنسانية.. مواطنة تنظم حفل زفاف متكامل لخادمتها

تواصل – عنيزة:

في لفتة إنسانية مؤثرة حرصت مواطنة، تعمل مديرة لإحدى مدارس تعليم البنات بعنيزة، على إدخال السعادة والبهحة على قلب خادمتها في المنزل، فنظمت حفل زفاف متكامل لها، وفاجأتها بطباعة كروت للحفل، وتأمين متطلباته بالكامل.

ووفقا لـ”الرياض” فقد حرصت المواطنة، على إقامة مأدبة للعشاء، ودعوة مصورة محترفة لتخليد ذكرى الزفاف، إلى جانب فنانة مكياج لتكتمل فرحة العمر للخادمة. وحاولت الخادمة التعبير عن سعادتها ولم تستطع واكتفت بالبكاء.

وأكّدت “أم ناريز- منظمة الحفل” أنّ الهدف من الحفل إسعاد الخادمة وبث رسالة علنية، وهي أن بذرة الخير متأصلة في المجتمع، وأن مفاهيم البعض ونظرتهم للخدم بعيدة عن جادة الصواب يجب تغييرها.