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مواطن ينحر نفسه بعد قتل زوجته طعناً بالسكين في مكة 

مواطن ينحر نفسه بعد قتل زوجته طعناً بالسكين في مكة 
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تواصل – فريق التحرير:

تُجري شرطة العاصمة المقدسة تحقيقاتها في حادثة قتل أقدم عليها مواطن في العقد الثالث من عمره. وتعود التفاصيل إلى تلقي مركز العمليات الأمنية الموحدة 911، بلاغاً من مواطن يفيد بقيامه بقتل زوجته طعناً بالسكين في منزلهم الكائن بحي ريع بخش في مكة المكرمة.

صرح بذلك الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة وقال إنه بتاريخ  ١٤٣٩/٢/٩ من يوم الأحد تبلغ مركز أجياد بشرطة العاصمة المقدسة عن قيام مواطن في العقد الثالث من العمر بطعن زوجته.
وأضاف أنه تم مباشرة إجراءات الضبط الجنائي حيث أتضح بأن المجني عليها تعرضت لعدة طعنات ادت لوفاتها، وكذالك قيام المتهم بإيذاء نفسه بجرح قطعي بالرقبة وطعنات بالبطن، وأن حالته الصحية مستقرة ولايزال  منوما بالمستشفى.
وأوضح أنه تبين انُ  الجاني يعاني من إعتلال نفسي وله ملف يثبت ذلك. وقد تم استكمال اجراءات الاستدلال الأولية وأشعرت النيابة العامة اختصاصآ.

 

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