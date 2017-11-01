بالفيديو.. الطالب «الزهراني» يكشف سر استخلاصه للمياه من الهواء

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

ترشيحاتنا

أول تعليق من «علي العلياني» بعد توجيه «العيسى» برفع قضية ضده

أول تعليق من «علي العلياني» بعد توجيه «العيسى» برفع قضية ضده

متحدث «المرور»: رفع السرعات القصوى للطرق والشوارع قريباً

متحدث «المرور»: رفع السرعات القصوى للطرق والشوارع قريباً

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

تأخير موعد إيداع معاشات التقاعد 24 ساعة

تأخير موعد إيداع معاشات التقاعد 24 ساعة

بالفيديو.. الطالب «الزهراني» يكشف سر استخلاصه للمياه من الهواء

1

تواصل – فريق التحرير:

نشر الحساب الرسمي لاستديوهات إدارات التعليم بالمملكة (مركز الإنتاج) مقطع فيديو لأحد الطلاب السعوديين يدعى أسامة الزهراني يكشف فيه طريقة توصله استخراج الماء من الهواء.

حيث أوضح الطالب الزهراني، أن اختراعه صديق للبيئة، وهو جهاز يعمل بالطاقة الشمسية من خلال الألواح الشمسية لاستخلاص المياه النقية من الهواء الرطب.

وذكر أنه يستخلص ثلاثة لترات من المياه في اليوم، في المناطق ذات المناخ الجاف، بينما في المناطق ذات المناخ الرطب تتضاعف هذه الكمية من المياه إلى عشرات المرات في اليوم الواحد.

يذكر أن الأخوين أسامة وسعيد الزهراني حصدا الميدالية الذهبية في (معرض أيتكس 2016 بكوالالمبور) عن ابتكارهما استخلاص المياه من الهواء الجوي الرطب باستخدام الطاقة الشمسية، بعد أن استغرقا عامًا كاملًا وبتكلفة قدرها (3500 ریال سعودي) ليظهر هذا الاختراع للنور.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعرّف على الهيكلة الجديدة لقطاع توزيع المياه في المملكة

تعرّف على الهيكلة الجديدة لقطاع توزيع المياه في المملكة

مواطن يطالب وزارة المياه بتعويض قدره 50 ألف ريال

مواطن يطالب وزارة المياه بتعويض قدره 50 ألف ريال

شاهد.. لحظة تفجر بئر ارتوازية بالمياه وفرحة الأهالي في «هروب جازان»

شاهد.. لحظة تفجر بئر ارتوازية بالمياه وفرحة الأهالي في «هروب جازان»

انقطاع «المياه» يحرم 1100 طالب من الدراسة بـ«الدمام»

انقطاع «المياه» يحرم 1100 طالب من الدراسة بـ«الدمام»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>