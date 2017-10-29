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بالفيديو.. الطالب «الزهراني» يكشف سر استخلاصه للمياه من الهواء

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تواصل – فريق التحرير:

نشر الحساب الرسمي لاستديوهات إدارات التعليم بالمملكة (مركز الإنتاج) مقطع فيديو لأحد الطلاب السعوديين يدعى أسامة الزهراني يكشف فيه طريقة توصله استخراج الماء من الهواء.

حيث أوضح الطالب الزهراني، أن اختراعه صديق للبيئة، وهو جهاز يعمل بالطاقة الشمسية من خلال الألواح الشمسية لاستخلاص المياه النقية من الهواء الرطب.

وذكر أنه يستخلص ثلاثة لترات من المياه في اليوم، في المناطق ذات المناخ الجاف، بينما في المناطق ذات المناخ الرطب تتضاعف هذه الكمية من المياه إلى عشرات المرات في اليوم الواحد.

يذكر أن الأخوين أسامة وسعيد الزهراني حصدا الميدالية الذهبية في (معرض أيتكس 2016 بكوالالمبور) عن ابتكارهما استخلاص المياه من الهواء الجوي الرطب باستخدام الطاقة الشمسية، بعد أن استغرقا عامًا كاملًا وبتكلفة قدرها (3500 ریال سعودي) ليظهر هذا الاختراع للنور.

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