بعد 57 عاماً من الفراق.. بائع متجول يعيد يمني إلى أسرته

وقال مصدر مقرب من أسرة المواطن اليمني أحمد علي ثابت الكحلي من أبناء منطقة كحلة بمديرية السلفية، إن الكحلي غاب عن أهله منذ أن كان عمرة 12 عامًا، بعد أن غادر إلى جهة مجهولة، لم يعرف أهله عنها شيئًا.

وقال المصدر إن أسرته ظلت عشرات السنين تبحث عنه في كل الأماكن والمحافظات إلا أنهم لم يجدوا أي خبر يبشرهم بأنه على قيد الحياة حتى اقتنعوا قناعة تامة بأنه توفي في مكان ما، وفقًا للمشهد اليمني.

وقال المصدر إنه بعد 57 عامًا وبعدما ناهز الكحلي السبعين سنة، كان يوجد أحد الباعة المتجولين من أبناء مديريته يعمل في جبل حبشي بمحافظة تعز، وأثناء مروره بتلك المنطقه سأله الكحلي عن المكان الذي جاء منه، فقال له البائع من ريمة السلفية، فرد المفقود هل تعرف عزلة كحلة، فقال البائع نعم، فقال المفقود له، “تروح إلى عند سعد علي ثابت الكحلي وسلم عليه”، قال البائع، “من وين تعرفه ومن أنت”، فقال المفقود، “قله أخوه أحمد” ثم أوصل البائع الرسالة إلى أقاربه في منطقة كحلة بمديرية السلفية وما كان من أقاربه إلا أن قاموا بزيارته إلى جبل حبشي في تعز قبل أسبوع ثم اصطحبوه معهم إلى بقية أهله ومحبيه في محافظة ريمة؛ حيث كان في استقباله كل أبناء قبيلته وسط فرحة عارمة.