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مسلمون في «كولورادو» يوزعون أطعمة مجانية على الأمريكيين المحتاجين

مسلمون في «كولورادو» يوزعون أطعمة مجانية على الأمريكيين المحتاجين
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تواصل – سامر محمد:

سلط تلفزيون “سي بي إس لوكال” في مدينة “دنفر” بولاية كولورادو الأمريكية، الضوء على انضمام المسلمين في الولاية لجهود إطعام المحتاجين على المستوى الوطني، حيث قاموا بتعبئة وتقديم وجبات الغداء في 5 مناطق مختلفة في أنحاء المدينة.

وأشار التلفزيون إلى أن هدف المسلمين من هذا التحرك هو تغيير أي انطباعات مضللة عن المجتمع المسلم، حيث شارك أكثر من 100 متطوع في إعداد وتسليم الوجبات التي اشتملت على فواكه وخضروات ومياه وسندوتشات وغيرها، ويتوقع أن أكثر من ألفي وجبة تم توزيعها في أنحاء “دنفر”.

وتحدث التلفزيون، عن أن التخطيط لهذا العمل بدأ قبل أكثر من شهر ونظم على المستوى الوطني في الولايات المتحدة تحت عنوان “إطعام الجائع”.

ولفت التلفزيون، إلى أنه وخارج “مكتبة دنفر العامة”، تواجد متطوعون من كل الأعمار في مكان من بين 5 أماكن لتوزيع الوجبات التي أعدت في الصباح، كما قاموا بتقديم القهوة الساخنة لأي شخص أراد كوبا منها، مضيفا أن كثيرا من المشاركين في هذا العمل من المسلمين البالغين والأطفال، ورفع بعضهم لافتات بعنوان “غداء مجاني”.

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