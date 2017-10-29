بوذيون يعتدون على شابين روهنجيين بالأسلحة البيضاء (فيديو)

تواصل – وكالات:

اعتدى مسلحون بوذيون، يوم الجمعة الماضي، على شابين روهنجيين مسلمين كانا يعملان في مزرعة لهما، من قرية مانغلا في ولاية أراكان بميانمار وألحقوا بهما إصابات متفرقة في جسديهما.

وأوضحت وكالة أنباء أراكان أن الجناة استخدموا في الاعتداء على طيب عبدالمجيد، ورحمة الله، أسلحة بيضاء وسيوفاً، حيث قاموا بضربهما وطعنهما بالسيوف ما تسبب في جرحهما في مواقع متفرقة من الجسد.

وتكررت اعتداءات الميليشيات المسلحة البوذية على أفراد من مسلمي الروهنجيا أثناء قيامهم بممارسة أعمالهم اليومية من صيد أو زراعة ونحو ذلك.

يذكر أن محققين معنيين بحقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة قالوا يوم الجمعة الماضي: إن اللاجئين الروهنجيا الفارين من ميانمار أدلوا بشهادات تشير إلى ”نمط ممنهج ومستمر“ من القتل، والتعذيب، والاغتصاب، وإحراق المنازل، وذلك بعد أول مهمة للمحققين في بنجلاديش.