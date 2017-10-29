بالفيديو.. نيران تشتعل من باطن الأرض في الصين منذ 59 عاماً

تواصل – سامر محمد:

أَظْهَرَ مقطع مصور بثته شبكة “سي جي تي إن” الصينية خروج النيران من حفر بباطن الأرض، وقيام الأشْخَاص بغلي الماء عليها جنوب غرب الصين.

وأشارت الشبكة إلى أن تلك النيران الغامضة التي تخرج من باطن الأرض، تشتعل مُنْذُ 59 عَامَاً على مساحة 4 أمتار مربعة، وهي على حالها في اشتعالها طول العام بغض النظر عن الطقس.

وأَضَافَت أنه عندما يتم سكب الماء على تلك النيران فإنها تشتعل مُجَدّدَاً في غضون 3 دقائق، ويغلي الماء على تلك النار في غضون 5 دقائق فقط.

ولفتت إلى أن النيران بدأت عند بئر غاز طبيعي تم حفره في 1958م، لكن لم يتم استغلاله بسبب ندرة الاحْتِيَاطي من الغاز فيه، وَمُنْذُ ذلك الحين والغاز يتسرب منه وبالتالي تستمر النيران في الاشتعال، ومع ذلك لم يتم الإبلاغ عن أَي حادثة.