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زعيم هندوسي: الهند ستتحول إلى بلد مسلم خلال أعوام

زعيم هندوسي: الهند ستتحول إلى بلد مسلم خلال أعوام
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تواصل – سامر محمد:

صرح أحد زعماء الهندوس، بأن المجتمع المسلم في الهند يسعى لزيادة عدد السكان حتى تتحول الهند إلى دولة مسلمة بحلول 2027.

وتأتي تصريحات الزعيم الهندوسي بالتزامن مع مخاوف مسلمي الهند من تناول أطفالهم للتطعيمات الحكومية؛ خوفاً من احتوائها على أي مواد تؤثر سلباً على الإنجاب.

واعتبرت وكالة “برس ترست أوف إنديا” الهندية أن تصريحات الزعيم الهندوسي اليميني من المرجح أن تشعل الخلاف داخل الهند.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الهندوسي “ناجندرا براتاب تومار” من ولاية “أوتار برادش” أن أعداد مسلمي الهند إذا استمرت في الزيادة بنفس الوتيرة الحالية، فستصبح الهند دولة مسلمة بحلول 2027م.

واتهم الزعيم الهندوسي مسلمي الهند بأنهم ينجبون الأطفال ليس من أجل أن يكون لديهم أبناء، وإنما ليسيطروا على عموم الهند.

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