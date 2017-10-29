«هيئة الرياضة»: السماح للعوائل بدخول الملاعب والبداية في 3 مدن مطلع 2018

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قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بناء على ما رفعته اللجان المشكلة، البدء في تهيئة ثلاثة ملاعب في الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 وفقا للضوابط الخاصة بذلك.

وأوضح آل الشيخ في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أنه تقرر البدء في تهيئة 3 ملاعب هي استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ومدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، لتكون جاهزة لاستقبال العائلات مطلع 2018.