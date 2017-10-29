الرياض.. شاب يتبرع بكليته لشقيقته لإنقاذ حياتها

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في بادرة إنسانية تجسد معاني التضحية والفداء لأبناء هذا الوطن، ضرب الشاب زعيم مارق الضليعي أروع أمثلة العطاء والإيثار؛ من أجل إنقاذ حياة شقيقته التي كانت تعاني من فشل كلوي، بعد أن تبرع لها بكليته لإنقاذ حياتها.

وأجريت العملية، صباح اليوم الأحد، في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، وقد تكللت بالنجاح بفضل الله، وفقاً لـ”الرياض”.

وخرج الشاب المتبرع من غرفة العناية الفائقة إلى غرفة التنويم، وبدأ باستقبال الزوار الذين توافدوا للاطمئنان على صحته وتهنئته بنجاح العملية، كما خرجت شقيقته لغرفة التنويم.