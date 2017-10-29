بعد فراق 30 عاماً.. زملاء دراسة يجتمعون لتكريم معلميهم والراحلين من أصدقائهم

تواصل – فريق التحرير:

بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على تخرجهم في ثانوية الملك فهد المطورة بمحافظة الخرج، قرر العشرات من زملاء الدراسة، أن يلتقوا لتكريم معلميهم، وزملائهم المتوفين.

تصدر للفكرة الإعلامي سعود الضحوك، بعد أن أنشأ قروباً عبر منصة الواتساب، لتجميع أكبر عدد من زملاء الدراسة السابقين، بالإضافة للمعلمين، وبالفعل تم التواصل مع ما يزيد عن ثمانين عضواً.

وقرر الزملاء القدامى، إقامة حفل تكريم لمعلميهم، بالإضافة لتقديم الأعمال الخيرية للزملاء المتوفين، وبالفعل تم عمل بئر لزميلهم المتوفى (فهد بن عبدالعزيز النجيم) في دولة الهند، كما تم عمل بئر باسم معلمي ثانوية الملك فهد المطورة بدولة سيرلانكا.

وقد عبر الضحوك عن سعادته بالمبادرة في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد قائلاً: ‘‘دائماً الفرح يولد من رحم الحزن‘‘ موضحاً أن الفكرة بدأت بعد وفاة أحد معلمينا الأستاذ مبارك القحطاني قبل ثلاثة أسابيع”.

وأضاف، تقابلت مع أحد الزملاء العقيد عبد الرحمن الصويغ، وشعرنا أن معلمينا كبروا في السن، ونرغب في أن نرد لهم جزءاً من تعبهم، ومن هنا بدأت الفكرة”.

وتابع، يصعب مقابلة أشخاص ذوي مناصب كبيرة وفي أماكن متفرقة، لكن -بعد الله- كان للواتساب والقروب الذي أنشأناه الفضل في التقريب بيننا.