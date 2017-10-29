50 ألف ريال غرامة.. أمير الجوف يشدد على منع «الاحتطاب الجائر»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

شرطة مكة تكشف حقيقة مقطع الاعتداء على شاب وأمه بجدة

شرطة مكة تكشف حقيقة مقطع الاعتداء على شاب وأمه بجدة

حساب المواطن يوضح وضع «مستفيدي الضمان»

حساب المواطن يوضح وضع «مستفيدي الضمان»

وزير المالية يكشف السبب وراء تأخر صرف البدلات والحوافز

وزير المالية يكشف السبب وراء تأخر صرف البدلات والحوافز

6 آلاف ريال غرامة لبعض المخالفات المرورية.. قريباً

6 آلاف ريال غرامة لبعض المخالفات المرورية.. قريباً

50 ألف ريال غرامة.. أمير الجوف يشدد على منع «الاحتطاب الجائر»

50 ألف ريال غرامة.. أمير الجوف يشدد على منع «الاحتطاب الجائر»
0

تواصل – واس:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بضرورة تضافر الجهود لمكافحة التصحر ومنع الاحتطاب الجائر, والإشراف على أراضي المراعي والغابات العامة والمحافظة عليها وتنميتها، ووضع خطة سنوية للرعي بناء على المعلومات المناخية والإمكانات الرعوية بالتنسيق بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والجهات ذات العلاقة.

وأكد سموه في خطاب وجهه لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة, على حظر الأضرار بالأشجار والشجيرات النامية أو قطع أي شجرة، أو شجيرة، أو أعشاب نامية، ومنع رمي أو ترك أو دفن المخلفات، أو الملوثات، أو المشتقات البترولية، أو البلاستيكية.

كما وجه أمير منطقة الجوف, فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة باتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية للوصول للهدف المنشود، بالتعاون مع الأمانة والجهات المهتمة بالبيئة، مشدداً على وضع الخطة اللازمة من قبل الإمارة والمحافظات والمراكز والشرط لمنع قطع الأشجار أو الاحتطاب.

ودعت إمارة المنطقة الجميع للتعاون للمحافظة على الأشجار والإكثار من زراعتها لمنظرها الجمالي، وللمساعدة في مكافحة التصحر والحفاظ على بيئة صحية نظيفة، والعمل على زيادة الغطاء النباتي خاصة على الطرق الداخلية والخارجية والمناطق المحمية.

كما شددت إمارة الجوف على أن اللجان الخاصة بذلك تقوم بدورها على مدار العام ومراقبة ومنع نقل الحطب المحلي بين المناطق ومراقبة الأسواق والمحطات التي يتم بيع الحطب والفحم بها، وضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات، وإنزال العقوبات المقررة على المخالفين بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال حسب الأضرار الناجمة، وتضاعف العقوبة في حال تكرارها مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة قدر الإمكان.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعليق الدراسة غداً في جامعة الجوف بجميع فروعها

تعليق الدراسة غداً في جامعة الجوف بجميع فروعها

بسبب «الغبار».. تعليق الدراسة غداً في مدارس الجوف

بسبب «الغبار».. تعليق الدراسة غداً في مدارس الجوف

تلفظ أحدهم بألفاظ نابية.. ضبط 9 مواطنين مارسوا الاحتطاب الجائر بالجوف

تلفظ أحدهم بألفاظ نابية.. ضبط 9 مواطنين مارسوا الاحتطاب الجائر بالجوف

«المسند»: كتلة غبار قادمة من العراق تؤثر على 3 مناطق

«المسند»: كتلة غبار قادمة من العراق تؤثر على 3 مناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أين ترى نفسك؟!
مقالات

أين ترى نفسك؟!

المزيد
أحبِبْ الناس ليحبوك
تدوينات حرة

أحبِبْ الناس ليحبوك

المزيد
هل اتخذت قرارك؟
مقالات

هل اتخذت قرارك؟

المزيد
معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني
مقالات

معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>