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تعرّف على رد «حساب المواطن» بشأن بدء الصرف للمستفيدين غداً

تعرّف على رد «حساب المواطن» بشأن بدء الصرف للمستفيدين غداً
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تواصل – فريق التحرير:

نفى برنامج حساب المواطن، الأنباء المتداولة عن بدء الصرف للمستفيدين من البرنامج غَدَاً الاثْنَيْنِ.

جاء ذلك رداً على تغريدة موجهة لخدمة العملاء بحساب المواطن يتساءل فيها مغرد هل سيكون موعد الصرف غداً؟ حيث رد الحساب قَائِلاً: “من المعلوم أن الصرف سيتم قبل اتخاذ أَي خطوة في تغيير أسعار منتجات الطاقة”، في إشارة إلى نفيه الصرف غَدَاً لحين البدء في تغيير أسعار منتجات الطاقة.

وعن قيمة الاستحقاق، أَضَافَ الحساب، أن تحديد قيمة استحقاق حساب المواطن تعتمد على إِجْمَالي دخل الأسرة، وعدد أَفْرَاد الأسرة وتركيبتها، وما يتم تداوله حسابياً غير صحيح.

وكانت وزارة العمل قد أقرت أعداد المستفيدين والمبالغ المستحقة لبرنامج حساب المواطن، كما أنه يتوقع أن تقر سياسات البرنامج وتعلن تفاصليه بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة تَمْهِيدَاً لصرف أولى الدفعات.

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