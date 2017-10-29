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عبر «فصول جوجل».. ممثلو 75 جمعية خيرية بالمملكة يتدربون على تقنيات حديثة

عبر «فصول جوجل».. ممثلو 75 جمعية خيرية بالمملكة يتدربون على تقنيات حديثة
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تواصل – فريق التحرير:

نظمت مؤسسة التقنية المباركة برنامجها التدريبي الثاني لإعداد مسؤولي التقنية بالجهات الخيرية في أربع مناطق بالمملكة، هي: “المدينة المنورة، القصيم، عسير، جازان”، وذلك خلال شهر محرم المنصرم.

وقالت المؤسسة إن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين التقنيين في الجهات الخيرية عبر ٤ حقائب تقنية متخصصة، وذلك بمنحة ورعاية كريمة من الراجحي الإنسانية وأوقاف العرادي الخيرية، وبالشراكة مع منظمة idealware الأمريكية والمتخصصة في بناء القدرات التقنية للمنظمات غير الربحية.

وركز البرنامج التدريبي الثاني على المعارف والمهارات الإدارية التي يحتاجها مسؤول التقنية في الجهة الخيرية، كما اشتمل على عدد من التمارين والتطبيقات العملية التي تساعد على التعامل بشكل صحيح مع التقنية لتلبية احتياجات الجهة بالشكل المطلوب.

وانقسم البرنامج إلى أربعة أقسام، هي: إدارة الحلول التقنية، وإدارة الخدمات السحابية والبيانات، وإدارة المشاريع والعقود التقنية، والأسس التقنية في المنظمات.

وأوضحت مؤسسة التقنية أن البرنامج تم بتقنية الفصول الإلكترونية عبر Google Classroom، لافتة إلى أن البرنامج تقدم له 215 فرداً، تم قبول 96 منهم فقط، يمثلون 77 جمعية خيرية، اجتاز منهم البرنامج بنجاح 88 متدرباً، مثلوا 75 جهة خيرية.

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