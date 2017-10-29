لهذا السبب.. إجراءات احترازية بالمسجد الحرام وخطة لإدارة الحشود

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اتخاذ إجراءات احترازية تزامناً مع تأهيل المناطق المحيطة ببئر زمزم واستكمال إنشاء عبارات الخدمات.

وصرح الناطق الرسمي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الرائد سامح السلمي، بأنه وفي ظل بدء أعمال مشروع تأهيل المناطق المحيطة ببئر زمزم واستكمال إنشاء عبارات الخدمات بصحن الطواف ونظراً لاستقطاع أجزاء كبيرة من صحن الطواف فقد اتخذت قوات أمن الحج والعمرة بعض الإجراءات الاحترازيه والضرورية لإدارة الحشود داخل صحن الطواف حفاظاً على أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال فترة المشروع.

وأضاف أنه تم إعداد خطة لذلك حيث خصص الدخول لصحن الطواف عبر سلالم باب الملك فهد الكهربائيه الداخليه المؤدية إلى صحن الطواف وخصصت مشاية باب الفتح للخروج من صحن الطواف مروراً برواق السلام حتى الوصول للمسعى.

وأشار السلمي إلى أن الطواف في الصحن يقتصر على المعتمرين فقط، وقد هيأ الطواف في الدور الأرضي والدور الأول لجميع ضيوف الرحمن.

وأهاب متحدث القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بجميع قاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع رجال الأمن واتباع التعليمات حفاظاً على سلامتهم.