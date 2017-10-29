«المياه» تعترف بالخطأ في إصدار فاتورة بـ90 ألف ريال لمنزل مغلق منذ عام

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تعليقاً على شكوى مواطن أكد فيها أنه تغيب عن منزله لمدة عام كامل، وتلقى فاتورة مياه عن تلك الفترة بقيمة 90951 ألف ريال، أكد محمد الموكلي المدير التنفيذي لشركة المياه الوطنية بالرياض، أنه خلال تطبيق بعض الإجراءات التصحيحية في الشركة صدرت فاتورة مواطن بشكل خاطئ، مشيراً إلى أنه تم استبدال العداد على الفور بعد التأكد من الخلل.

وعن نظام الفاتورة، كشف الموكلي في تصريحاته لبرنامج ‘‘الراصد‘‘ أن هذا النظام قام بحجب 146 ألف فاتورة تصل قيمتها لـ800 مليون ريال، كما أن هذا النظام يقوم بحجب أي فاتورة إلكترونياً في حال بلغت قيمتها 2000 ريال خلال أقل من 3 أشهر.

وأضاف، أن هناك 800 ألف عميل صدرت لهم فواتير أقل من 500 ريال، وهناك جزء كبير منهم صدرت لهم فواتير بأقل من 300 ريال.