مكة.. «بر المظيلف» ترمم 3 منازل لأسر محتاجة بتكلفة 70 ألف ريال

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دشنت جمعية البر الخيرية بالمظيلف مشروعها التنموي الدائم “ترميم المنازل” لهذا الشهر، وذلك باعتماد ترميم ٣ منازل تسكنها أسر محتاجة في مركز المحافظة الواقع جنوب مكة المكرمة، بتكلفة تصل إلى ٧٠ ألف ريال.

وأكد مدير جمعية البر الخيرية بالمظيلف محمد حسن الزبيدي أن الجمعية، ومن خلال مشروع الترميم، تسعى لتهيئة حياة كريمة للأسر المستفيدة وأبنائها؛ ما ينعكس إيجاباً على تحصيلهم الدراسي ومعيشتهم بشكل عام.

وخلال مدة الترميم للمنازل، تستأجر الجمعية شققاً سكنية لائقة للأسر المستفيدة؛ حرصاً من إدارتها على تهيئة الظروف لهذه الأسر للعيش بشكل اعتيادي، بما لا يؤثر على أنشطة الأسرة ودراسة أبنائها.