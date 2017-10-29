«سموم» لا تزول بالماء من الأغذية الزراعية.. وهذا هو الحل

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تواصل – وكالات:

لا تعتقد أن تلميع التفاح بقميصك أو إغراقه بالماء يكفي للتخلص مما علق به من آفات ومبيدات، فالعلماء يخبرونك أن الأمر ليس بهذه السهولة.

وأكد علماء من الجمعية الكيميائية الأمريكية، أن بعض المنتجات المنزلية الشائعة، يمكن أن تؤثر بشكل كبير في إزالة تلك المخلفات عن الفاكهة.

وأشار الباحثون إلى أن صودا الخبز لديها قدرة فعالة على ما هو أهم من التبييض؛ إذ يمكن من خلالها إزالة اثنين من أكثر المبيدات شيوعاً، وهما: ثيابندازول، وفوسمت.

وعند اختبار صودا الخبز على التفاح العضوي، نجح 1٪ من محلول صودا الخبز في إزالة 80٪ من ثيابندازول، و96٪ من فوسمت بعد 12 و15 دقيقة على التوالي، مع العلم أن نسب امتصاص ثيابندازول أكبر في التفاح، وفقاً للعلماء.

وأظهرت الفحوصات العلمية أن ثيابندازول قد توغل بعمق 80 ميكرومتراً في التفاح، في حين تم الكشف عن فوسمت في عمق 20 ميكرومتراً فقط.

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