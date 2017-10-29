تلفظ أحدهم بألفاظ نابية.. ضبط 9 مواطنين مارسوا الاحتطاب الجائر بالجوف

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الجوف، اليوم الأحد، عن ضبط عدد من المواطنين مارسوا الاحتطاب الجائر، حيث قام أحدهم بالتلفظ بألفاظ غير لائقة، وتم اتخاذ اللازم حيالهم وفقاً للنظام.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول في بعض وسائل الإعلام، والذي يظهر فيه عدد من المخالفين لنظام الاحتطاب، وتلفظ أحدهم بألفاظ غير لائقة أثناء تصوير المقطع، وعليه فإن شرطة المنطقة تؤكد أنه تم التعامل مع الحالة في حينه من قبل دوريات أمن الطرق بالمنطقة.

وأضاف النومس أنه تم ضبط المخالفين وعددهم تسعة شبان سعوديين في العقد الثالث من العمر، وتمت إحالتهم مع شحنات الحطب المضبوطة – (تسع شحنات) لفرع وزارة الزراعة بالمنطقة لتطبيق أقصى العقوبات التي يقضي بها النظام بحقهم.