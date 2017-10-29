ظهور كائن بحري غريب على شواطئ ألاسكا الأمريكية (صور)

تواصل – وكالات:

عثر أحد السكان المحليين في ألاسكا الأمريكية على مخلوق بحري غريب ظهر على أحد شواطئ خليج بيرنرز.

وبِحَسَبِ صَحِيفَة “The Sun” البريطانية، فإن المخلوق الغريب كان لونه أبيض، وطوله نصف متر تنبعث منه رائحة الأمونيا.

وبِحَسَبِ الافْتِرَاضات الأولية، من الممكن أن يكون هذا الكائن البحري ينتمي لفصيلة قرش الغرينلاند المتواجد في المحيط الهَادِي.

يُشَارُ إلى أن قرش الجرينلاند، سمكة قرش عملاقة من عائلة القروش النائمة، يقتصر تواجد معظم هذا النوع في مياه شمال المحيط الأطلسي، والمحيط المتجمد الشمالي.

ويصنف قرش جرينلاند الذي قد يبلغ طوله نحو 7 أمتار من بين أكبر أسماك القرش اللاحمة، ويتغذى على الأخطبوط العملاق، وسمك السلمون، وغيرهما من المخلوقات الصغيرة الأخرى.