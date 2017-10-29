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«برزاني» يقرر التنحي عن رئاسة كردستان بدءاًً من الأربعاء المقبل

«برزاني» يقرر التنحي عن رئاسة كردستان بدءاًً من الأربعاء المقبل
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تواصل – وكالات:

قال الحزب الديمقراطي الكردستاني: ‘‘إن مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق قرر اليوم الأحد عزمه التنحي عن الرئاسة بدءاً من يوم الأربعاء المقبل، وعدم تمديد ولايته، ودعا برلمان الإقليم لاتخاذ إجراءات لملء فراغ سلطات الرئاسة‘‘.

وأكد الحزب عبر حسابه على ‘‘تويتر‘‘ أن برزاني يرفض رئاسة الإقليم، ويفضل أن يبقى مع البشمركة في إشارة للمقاتلين الأكراد.

وبحسب ‘‘رويترز‘‘ قال مسؤول كردي: ‘‘إن برزاني قرر تسليم الرئاسة دون انتظار إجراء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في الأول من نوفمبر لكنها تأجلت ثمانية أشهر‘‘.

في الوقت ذاته، أكد شهود عيان، أن بعض المتظاهرين اقتحموا مبنى برلمان كردستان العراق في أربيل اليوم الأحد؛ تعبيراً عن غضبهم لقرار مسعود برزاني التنحي عن رئاسة الإقليم‘‘.

وذكرت قناة ‘‘كردستان 24‘‘ أن البرلمان وافق على طلب برزاني التنحي في الأول من نوفمبر القادم.

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