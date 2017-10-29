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جمرك «الوديعة» يحبط تهريب 4 كجم حشيش مخبأة داخل صندوق مركبة

جمرك «الوديعة» يحبط تهريب 4 كجم حشيش مخبأة داخل صندوق مركبة
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تواصل – واس:

تمكّن جمرك الوديعة من إحباط محاولة لتهريب مادة الحشيش المخدر بلغ وزنها (4,052.6) جرامات، حيث عُثر عليها مخبأة داخل إحدى المركبات القادمة إلى الجمرك.

وأوضح مدير عام الجمرك، سامي السليمان، أنه قدِمت للجمرك مركبة نقل خاصة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على عدد (4) بلاطات حشيش مخدر بلغ وزنها (4,052.6) جرامات، كانت مُخبأة أسفل الغطاء الخاص بصندوق المركبة، مبيناً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد مدير عام جمرك الوديعة أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الجمارك السعودية في سبيل منع دخول مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى داخل المملكة، مشيراً إلى النجاحات المتواصلة التي تحققها الجمارك السعودية في مجال مكافحة التهريب بكافة أنواعه.

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