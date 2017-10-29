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سفارة المملكة بالأردن: بصمة الأصابع وصورة الوجه شرط للحصول على تأشيرات الحج والعمرة

سفارة المملكة بالأردن: بصمة الأصابع وصورة الوجه شرط للحصول على تأشيرات الحج والعمرة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت سفارة المملكة لدى الأردن أنه ابتداء من تاريخ 16/2/1439هـ، سيتم تسجيل الخصائص الحيوية “بصمة الأصابع وصورة الوجه” كمتطلب أساسي لجميع طالبي تأشيرات العمرة والحج؛ وذلك للدخول إلى المملكة عن طريق مراكز خدمات التأشيرات والخصائص الحيوية التابعة لشركة “VFS / تسهيل”.

وأضافت السفارة، في بيان لها، أنه يستثنى من عمل البصمة من هم دون 12 عاماً وأكبر من 70 عاماً، وحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة، وستكون رسوم خدمة تسجيل الخصائص الحيوية 4.5 دولار بما يعادلها من العملة المحلية، على أن تكون البصمة مرتبطة برقم الجواز فقط وذلك لإعطاء الراغبين بالحصول على التأشيرة متسعاً من الوقت للتسجيل، حيث يمكن للمواطن الأردني والمقيم بتسجيل البصمة مسبقاً والانتهاء منها حتى لو كانت الرغبة بأداء العمرة في آخر الموسم.

وأشارت السفارة إلى أن مواعيد العمل في المراكز متاحة للأفراد وشركات العمرة المعتمدة لدى السفارة، موضحة أنه في حالة الحصول على مزيد من المعلومات زيارة المواقع الإلكترونية التالية: موقع وزارة الخارجية، موقع السفارة السعودية في عمّان، موقع الشركة المشغلة للمراكز.

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